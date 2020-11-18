TikTok Aile Eşlemesi Modu için yeni güncelleme geldi

Çevrim içi platformlarda geçirilen süre arttıkça, ailelere de gençlerin dijital güvenlikleri rehberliğinde önemli görevler düşüyor. 13 yaş üzeri kullanıcıların katılabildiği TikTok, Aile Eşlemesi Modu’yla ebeveynleri çevrim içi güvenlik ve dijital okuryazarlık konusunda bilinçlendiriyor ve gençlerin çevrim içi deneyimlerine rehberlik etmelerine olanak sağlıyor. Yeni güncellemelerle birlikte, Aile Eşlemesi Modu’nda bulunan güvenlik araçları daha da özelleştirilebiliyor.

Arama: Gençlerin hangi içerikleri, kullanıcıları, etiketleri veya şarkıları aratacağını belirleyebilirsiniz.

Yorumlar: Gençlerin videolarına kimlerin yorum yapabileceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için herkes, arkadaşlar veya hiç kimse seçenekleri bulunuyor.

Keşfedilebilirlik: Gençlerin hesabını gizli veya herkese açık olacak şekilde seçebilirsiniz. Gizli hesap seçeğinde içeriğini kimin görebileceğine kullanıcı karar verir. Herkese açık seçeneğindeyse bütün kullanıcılar içeriği aratabilir ve görüntüleyebilir.

Beğenilen videolar: Gençlerin beğendiği videoları kimlerin görüntüleyebileceğine karar verebilirsiniz.



