TİKA, Tacikistan'da Yazılım Eğitim Merkezi kurdu

TİKA Duşanbe Program Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve donanımı TİKA tarafından gerçekleştirilen merkez, 16-30 yaş gençlere haftanın yedi günü eğitim verecek.

Tacikistan'da bilişim sektörünün ihtiyacını gidermek için yılda 200 bilgisayar yazılımcısı ve programcısının yetiştirilmesinin ve istihdamının planlandığı merkezde, eğitimler ücretsiz olarak sağlanacak.

Projeyle bilişim teknolojileri sektöründe ülkenin açığının kapatılmasına katkıda bulunularak eğitim alan gençlerin ülkenin kurum, kuruluş ve şirketlerinde istihdam edilmeleri hedefleniyor.



