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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:47 | Son Güncelleme:

TİKA, Tacikistan'da Yazılım Eğitim Merkezi kurdu

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TİKA, Tacikistan'da Yazılım Eğitim Merkezi kurdu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de orta ve düşük gelir sahibi ailelerin işsiz gençlerine yönelik, ücretsiz bilgisayar yazılım ve kodlama kurslarının verildiği "Yazılım Eğitim Merkezi" açtı.

TİKA Duşanbe Program Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve donanımı TİKA tarafından gerçekleştirilen merkez, 16-30 yaş gençlere haftanın yedi günü eğitim verecek.

Tacikistan'da bilişim sektörünün ihtiyacını gidermek için yılda 200 bilgisayar yazılımcısı ve programcısının yetiştirilmesinin ve istihdamının planlandığı merkezde, eğitimler ücretsiz olarak sağlanacak. 

Projeyle bilişim teknolojileri sektöründe ülkenin açığının kapatılmasına katkıda bulunularak eğitim alan gençlerin ülkenin kurum, kuruluş ve şirketlerinde istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
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