Tik Tok indir - Tik Tok nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Tik Tok uygulaması

Tik Tok merkezi Çin olan bir mobil uygulamadır. İlk kez 2015 yılının Eylül ayında gösterime girmiştir. Tik Tok hem IOS hem de Android üzerinden indirebileceğiniz bir uygulamadır.

Tik Tok Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tik Tok video oluştura, video paylaşma ve canlı yayın açma imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Merkezi Çin ülkesidir. Tik Tok Çin'de daha çok Douyin adı ile bilinmektedir. Tik Tok 34 dili destekleyen bir uygulamadır. Bu uygulamada müzikal, dans ve komedi videolarını izleyebilir dilerseniz bu videoları sizler de çekebilirsiniz. Tik Tok dünya genelinde 1 milyar kullanıcısı olduğu bilinmektedir.

Tik Tok Nasıl İndirilir?

Tik Tok indirmek için indirme linklerini kullanabilirsiniz. Bunun için arama motorlarına doğrudan tik tok indir yazabilirsiniz. Ya da tik tok indirmek için işletim sistemlerinin aplikasyon indirme uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu aplikasyon indirme uygulamalarında Tik Tok'u hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Arama butonu yerine Tik Tok yazarak ilk çıkan seçeneğe tıklayın. Siyah logolu seçeneği kullanarak Tik Tok uygulamasını indirebilirsiniz. Tik Tok indirmek tamamen ücretsizdir.

Tik Tok IOS App Store İndirme Linki

Tik Tok indirme linki şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/tr/app/tiktok/id835599320?l=tr "

TİK TOK IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Tik Tok Android Google Play İndirme Linki

Tik Tok mobil uygulamasını Android üzerinden indirmek için aşağıda yer alan linki kullanın;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhiliaoapp.musically&hl=tr&gl=US "

TİK TOK ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Tik Tok Nasıl Yüklenir?

Tik Tok yüklemek için ilk olarak sisteminizin güncel olduğundan emin olunuz. Aplikasyon market uygulamasının son sürümünü kullandıktan emin olduktan sonra bu uygulamalara giriş sağlayarak dilerseniz indirme linki dilerseniz de doğrudan arama butonunu kullanarak yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Bunun için arama motoruna Tik Tok yazın ve bu uygulamayı ücretsiz bir şekilde sisteminize yükleyin.

Tik Tok Nasıl Kullanılır?

Tik Tok kullanmak son derecede basittir. Öncelikle bir Tik Tok hesabı açmanı gerekmektedir. Tik Tok hesabı açtıktan sonra 13 yaşından büyük olduğunuza emin olun. Tik Tok kullanmak için minimum yaş 13'tür. Tik Tok hesabınıza açtıktan sonra karşınıza video serileri gelecektir.

Sol altta bir ev kutucuğu vardır. Bu ana sayfayı işaret eder. Uygulamada buraya bastığınız andan itibaren sizi ana sayfaya atar. Onun yanında ise bir arama kutucuğu bulunmaktadır. Arama kutucuğuna son trendleri yazarak o trendler ile ilgili her türlü videoları izleyebilirsiniz. Arama kutucuğunun yanında ise bir tane artı butonu yer almaktadır. Bu buton ise keşfeti simgeler. Bu keşfet butonuna tıkladıktan sonra son saatlerde en çok izlenmiş olan tik tok videolarını görebilirsiniz.

Buradan istediğiniz kişiden istediğiniz keşfet videoları izleyebilirsiniz. Keşfet butonunun hemen yanında ise bir tane mesaj simgesi bulunmaktadır. Mesaj simgesine tıklayarak size daha önce mesaj atmış olan kişiler ile yani diğer kullanıcılar ile sohbet edebilirsiniz.

Tik Tok'un Özellikleri Neler? Tik Tok İncelemesi

- Müzikal dans ve eğlence videolarını sunar.

- Keşfet özelliği ile diğer insanların çekmiş olduğu videoları izleyebilirsiniz.

- İstediğiniz türdeki videolarınızı istediğiniz bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Tik Tok Nasıl Silinir?

Tik Tok uygulamasını da silmek son derecede kolaydır. Öncelikle uygulamanın üstüne tıklıyoruz ve çıkış yapıyoruz. Daha sonra ise kaldır seçeneğine basarak uygulamayı siliyoruz.