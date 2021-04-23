TIFF dosyası nedir ve nasıl açılır? TIFF dosyası açma işlemi ve program önerisi

TIFF, tagged image file format anlamına gelmektedir. TIFF haline getirilmiş görsellerin boyutu küçülür ama görüntü kalitesi değişmez.

TIFF Dosyası Nedir?

TIFF ile image dosyaları kayıpsız olarak sıkıştırılabilmektedir. TIFF olarak kaydedilmiş olan bir görselin boyutu düşmekte fakat görselin kalitesi değişmemektedir. TIFF Türkçede yüksek kalite grafik formatı anlamına gelmektedir. Özellikle dijital fotoğrafların saklanması konusunda sıklıkla tercih edilir. Çok fazla sayıda renk içeren görüntüler, TIFF formatına dönüştürülerek düşük dosya boyutlarında depolanabilir.

TIFF Dosyası Nasıl Açılır?

TIFF dosyasının açılabilmesi için gerekli olan programlar piyasada bulunabilmektedir. Bazı programlar ve internet adresleri dosyaları görüntülemenize olanak verse de, dosya üzerinde değişiklik yapmanıza izin vermez. Dolayısıyla TIFF formatında görüntülediğiniz bir dosyanın üzerinde düzenleme yapmak isterseniz, size bu imkanı sunan programlardan birini tercih etmelisiniz.

TIFF Dosyası Açma İşlemi

TIFF dosyalarını açabilen, dönüştüren ve düzenleyen çok sayıda program bulunur. Bu programlar arasında piyasada yaygın olarak kullanılan programlar olmakla birlikte, henüz ismini çok fazla duyuramamış ama bu alanda başarılı programlar da bulunmaktadır. Sizin için bu açma işlemini en iyi şekilde yapabilecek programı tercih etmelisiniz. Programlardan herhangi birini indirip kurduktan sonra bu program üzerinden TIFF dosyalarını açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

TIFF Dosyalarını Açabilen Programlar

TIFF dosyalarını hem açan, hem dönüştüren, hem de düzenleyebilen belli başlı programları şu şekilde listeleyebiliriz:

ACDSee Classic

Image Viewer

Corel Draw Graphics Suite

Irfan View

Adobe Illustrator CC

Adobe Photoshop

Picasa

Photo Scape

Roxio Toast

Adobe Photoshop Elements

Roxio Creator NXT Pro

Nuance PaperPort

Nuance OmniPage Pro

MacPhun Color Strokes

Rapid TIFF Count

TIFF Counter

TIFF Splitter

Apple Preview

TIFF Combiner