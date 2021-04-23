TIFF dosyası nedir ve nasıl açılır? TIFF dosyası açma işlemi ve program önerisi
Bilgisayar kullandığımız her an karşımıza yeni kavramlar çıkabiliyor. Bu kavramlar bazen donanımsal, bazen de yazılımsal olabiliyor. Aynı şekilde bazen karşımıza çıkan dosya uzantılarının da ne anlama geldiğini ya da onları nasıl açabileceğimizi bilmiyoruz. TIFF de bu dosya uzantılarından biri. Peki, TIFF dosyası nedir ve nasıl açılır? TIFF dosyası açma işlemi hangi programlar ile yapılabilir? İşte bu konu hakkında öğrenmeniz ve bilmeniz gerekenleri derledik.
TIFF, tagged image file format anlamına gelmektedir. TIFF haline getirilmiş görsellerin boyutu küçülür ama görüntü kalitesi değişmez.
TIFF Dosyası Nedir?
TIFF ile image dosyaları kayıpsız olarak sıkıştırılabilmektedir. TIFF olarak kaydedilmiş olan bir görselin boyutu düşmekte fakat görselin kalitesi değişmemektedir. TIFF Türkçede yüksek kalite grafik formatı anlamına gelmektedir. Özellikle dijital fotoğrafların saklanması konusunda sıklıkla tercih edilir. Çok fazla sayıda renk içeren görüntüler, TIFF formatına dönüştürülerek düşük dosya boyutlarında depolanabilir.
TIFF Dosyası Nasıl Açılır?
TIFF dosyasının açılabilmesi için gerekli olan programlar piyasada bulunabilmektedir. Bazı programlar ve internet adresleri dosyaları görüntülemenize olanak verse de, dosya üzerinde değişiklik yapmanıza izin vermez. Dolayısıyla TIFF formatında görüntülediğiniz bir dosyanın üzerinde düzenleme yapmak isterseniz, size bu imkanı sunan programlardan birini tercih etmelisiniz.
TIFF Dosyası Açma İşlemi
TIFF dosyalarını açabilen, dönüştüren ve düzenleyen çok sayıda program bulunur. Bu programlar arasında piyasada yaygın olarak kullanılan programlar olmakla birlikte, henüz ismini çok fazla duyuramamış ama bu alanda başarılı programlar da bulunmaktadır. Sizin için bu açma işlemini en iyi şekilde yapabilecek programı tercih etmelisiniz. Programlardan herhangi birini indirip kurduktan sonra bu program üzerinden TIFF dosyalarını açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
TIFF Dosyalarını Açabilen Programlar
TIFF dosyalarını hem açan, hem dönüştüren, hem de düzenleyebilen belli başlı programları şu şekilde listeleyebiliriz:
ACDSee Classic
Image Viewer
Corel Draw Graphics Suite
Irfan View
Adobe Illustrator CC
Adobe Photoshop
Picasa
Photo Scape
Roxio Toast
Adobe Photoshop Elements
Roxio Creator NXT Pro
Nuance PaperPort
Nuance OmniPage Pro
MacPhun Color Strokes
Rapid TIFF Count
TIFF Counter
TIFF Splitter
Apple Preview
TIFF Combiner