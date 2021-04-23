TIF dosyası nedir ve nasıl açılır? TIF dosyası açma işlemi ve program önerisi

TIF dosyası özünde bir görüntü dosyasıdır. Yani TIF dosyası ile kaydedişmiş dosyalar görüntü içerir. Fakat bu görüntüler normal olandan biraz daha farklıdır.

TIF Dosyası Nedir

TIF dosyası genel olarak bildiğimiz JPG gibi uzantılardan farklıdır. JPG uzantılı dosyaların içerdiği görüntüler düşük kalitede de olabilmektedir. Fakat TIF dosyası her türlü yüksek çözünürlükteki görüntüleri de kapsar. Yani kaliteli görüntü denilen resim ve benzeri medyalar TIF dosyası içerisinde yer alır. TIF dosyası açılma işlemi de dosyanın kendisinde olduğu gibi farklıdır. TIF dosyası açmak için ikili dosya açma işlemi gerekir. Yani genel olarak dosya biçimlerinden ve uzantılarından biraz daha zorlayıcıdır.

TIF Dosyası Nasıl Açılır?

TIF dosyası açma işleminde ilk adım olarak doğru yazılım indirilmelidir. Piyasada yüksek renklere sahip görüntüleri açmak adına pek çok program ve yazılım her daim bulunmaktadır. Bunlar çoğu zaman ücretli olmasına karşın sık sık kullanılmaktadır. Ayrıca TIF dosyası doğru dosyalar ile eşleştirilmelidir. Bu eşleştirilme doğru yapılmaz ise görüntü net olmayabilir. Hatalı görüntü açılması TIF dosyası adına oldukça problemli bir durumdur. Bunun engellenmesi adına da doğru uygulama ya da yazılımlar eşleştirilmelidir.

TIF Dosyası Açma İşlemi

TIF dosya uzantılı programların açılması adına hem Windows hem de Ios'da çok sayıda program vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

TIF Dosyası Açma Programı

Windows için

Adobe Photoshop 2021 22.1.0.94

Adobe Illustrator CC 2020 25.0.1

Google Drive

Corel PaintShop Pro

Adobe Acrobat

Ios için

Pixelmator for iOS

Google Drive for iOS

Tüm bu programlara ek olarak başka yazılımlar da her daim mevcuttur. Buradaki yazılımlar ve programlar diğerlerinden daha popülerdir. Bunun sebebi ise daha çok indirilmiş ve güvenilir olmasından dolayıdır. Fakat TIF dosyası oluşturma adına hepsi de oldukça başarılı bir hizmet vermektedir. Bu bakımdan içlerinden işlev bakımından pek farklı olanı yoktur. Google Drive tabi ki de en sık kullanılandır.