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Ticaret Bakanlığı’ndan prestijli ödül aldı

#Samsung#Ödül#Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı’ndan prestijli ödül aldı

Samsung Türkiye bünyesinde yer alan Servis ve Müşteri Hizmetleri Departmanı tarafından hayata geçirilen ‘Kesintisiz İletişim’ stratejisi, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Tüketici Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Şirket, satış sonrası servis ve hizmetler için uyguladığı müşteri odaklı çözümler ile ‘Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma’ ödülünün sahibi oldu.

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Müşteri memnuniyeti alanında ülkemizde kamu tarafından verilen tek ödül organizasyonu olan ve 1998 yılından bu yana düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri’nin 25.si, 15 Mart Salı günü Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel ve Convention Center’da yapılan törenle sahiplerini buldu.

Gerçekleştirilen törende Samsung Türkiye’nin ödülü Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak tarafından Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül’e takdim edildi.

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#Samsung#Ödül#Ticaret Bakanlığı

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