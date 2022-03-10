Ticaret Bakanlığı’ndan prestijli ödül aldı

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Müşteri memnuniyeti alanında ülkemizde kamu tarafından verilen tek ödül organizasyonu olan ve 1998 yılından bu yana düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri’nin 25.si, 15 Mart Salı günü Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel ve Convention Center’da yapılan törenle sahiplerini buldu.

Gerçekleştirilen törende Samsung Türkiye’nin ödülü Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak tarafından Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül’e takdim edildi.