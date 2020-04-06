Tıbbi malzeme teslimatının en hızlı ve temassız yolu: Dronlar

Dronlar, dünyanın birçok farklı yerinde aşağıdaki teslimatları gerçekleştiriyor.

İtalya’da virüs testi ve ilaç teslimatı alanlarında kullanılıyor

Dronlar, virüse karşı en ön saflarda savaşan bilim adamları ve doktorlara güvenli tıbbi malzeme teslimatı gerçekleştiriyor. İtalya’nın Napoli kentinde İtalya Sivil Havacılık Otoritesi (ENAC) ve Monaldi Hastanesi ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında DJI’ın yetkili ortaklarından biri olan Elite Consulting’le dronları tıbbi malzeme teslimatı konusunda test etti.

Drone'lar özel bir kutu içerisinde hasta kan örneklerinin, virüs test çubuklarının ve gerekli ilaçların teslimatında kullanılıyor. Halihazırda 35 dakika olan teslimat süresi dronlar sayesinde 3 dakikaya iniyor ve potansiyel olarak enfekte olan alanlarda insanla temas etmeden teslimat gerçekleşmiş oluyor.

Meksika’da trafik sorununu ekarte ediyor

Yapılan araştırmalara göre dünyada trafiğin en yoğun olduğu ülke olan Meksika’da vatandaşlar, her yıl yaklaşık 45 günlerini trafikte geçiriyor. Özellikle acil durumlarda hasta sağlığı için oldukça risk teşkil eden trafik sorununa karşı ülkede hastanelere dronla teslimatlar yapılıyor.

Dronlar, doktorların kritik ameliyatlar için ihtiyaç duyduğu malzemeleri depodan direkt olarak alıcısına teslim ediyor.

Meksika’nın en büyük hastanelerinden biri olan ISSTE Bicentenario Hastanesi de teslimat süresini %80 oranında azaltan dronları ilk kullanan hastane oldu.

Dominik Cumhuriyeti’nde yetersiz sağlık hizmeti alan kesimlere tıbbi malzeme teslimatları gerçekleştiriyor

Dominik Cumhuriyeti’nde dağlık alanlarda yaşayan, hastanelere ulaşımın çok vakit aldığı bazı kesimlerde yaşayan insanlar gerektiği şekilde sağlık hizmeti alamıyor. Var olan hastanelerin de tedaviye ihtiyacı olan tüm hastaları tedavi edebilecek altyapısı yeterli olmadığından, hastalar genelde yakın şehirlerdeki diğer hastanelere gitmek durumunda kalıyorlar.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan WeRobotics ve DR Dron Inovasyon Merkezi ‘Uçan Labaratuvar’ programını hayata geçirerek bu problemi çözme yolundaki ilk adımı attı. En yakını 10 km uzakta olan bölge hastaneleriyle yapılan anlaşma kapsamında dronlar her uçuşta 6 kilogramlık kan örneği ve test kiti teslimatı gerçekleştiriyor.

Sağlık Sektöründe Dron Teslimatının Önemi ve Geleceği

Bugüne kadar yirmiden fazla uygulanan dron teslimatı projesiyle dron tabanlı tıbbi teslimatlar, önümüzdeki yıllarda dünya çapında sürekli yükselen bir trend haline gelecek.

Son zamanlarda insanlığın en büyük düşmanı olan virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan ülkelerdeki hastane teslimatlarında, insan temasını ve bulaşma riskini minimuma indiren dron kullanımının önemi yadsınamaz.