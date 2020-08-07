The Witcher: Enhanced Edition ücretsiz oldu ama...

The Witcher: Enhanced Edition oldukça kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. 6 Ağustos'ta öğlen saatlerinde başlayan kampanya, 7 Ağustos saat 01:00'e kadar devam etti. Yani bir gün bile sürmedi.

GOG oyun mağazasında yapılan kampanya sonucunda kısa süreliğine ücretsiz olan oyun, şu an 9.99 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.



GoG, Epic Games ve Steam üzerinden oyun indirimlerini ve kampanyaları düzenli takip etmek gerekiyor; zira bazı kampanyalar bu oyunda olduğu gibi çok kısa sürebiliyor.

Oyunun son sürümü olan Wild Hunt, özellikle The Witcher dizisinin yayınlanmasıyla birlikte yeniden ilgi görmeye başlamış ve yüksek indirme rakamlarına ulaşmıştı.



