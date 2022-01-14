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The Witcher 3 sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#The Witcher 3 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
The Witcher 3 sistem gereksinimleri neler The Witcher 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Oyun severler tarafından keyif alınarak oynanan oyunlardan biri de nişancı oyunları olarak belirtilmektedir. Bu oyunlar oyunculara farklı bir oyun deneyimi yaşatmaktadırlar. The Witcher 3 adlı oyunda çok sayıdaki oyuncu tarafından tercih edilen oyun yapımlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Peki, The Witcher 3 sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, The Witcher 3 oyunu için gerekli olan sistem gereksinimleri ile ilgili detaylar.

 

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The Witcher 3 oyunu CD Projeckt RED tarafından tasarlanmış bir oyun olmaktadır. Bu oyun oyuncular tarafından sıklıkla tercih edilen bir nişancı oyunu olarak belirtilmektedir.

The Witcher 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

The Witcher 3 oyunu açık dünya oyunu olmaktadır. Bu oyunda seyahat etmeyi kolaylaştıran pek çok öğeye yer verilmektedir. Oyunda oyuncuların zaman kaybetmemesi için gereken her detay düşünülmüştür. Bu oyun için bilgisayarların sahip olması gereken birtakım donanımlar bulunmaktadır. The Witcher 3 oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

İşletim Sistemi 64-bit Windows 7 yada 64-bit Windows 8 (8.1) olması gerekir.

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660/ AMD Radeon HD 7870 yada daha üstü olmalıdır.

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İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD Phenom II X4 940 olmalıdır.

Bellek: 6 GB RAM'a sahip olması gerekmektedir.

HDD: 40 GB olmalıdır.

DirectX 11

The Witcher 3 için Önerilen ve Minimum (En düşük ) Gereksinimler

The Witcher 3 oyunu oyun severler tarafından yoğun ilgi gören oyunlar arasında yer almaktadır. Bu oyunda oyuncular sıkılmadan oldukça fazla vakit geçirebilmektedirler. Bu oyun için bilgisayarların donanımlı olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde oyun sırasında pek çok aksilikle karşılaşılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 yada 64-bit Windows 8 (8.1) olması tavsiye edilmektedir.

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770/ AMD Radeon R9 290 olması daha iyi bir görüntü kalitesi sunmaktadır.

İşlemci: Intel Core i7 3770 3,4 GHz/ AMD AMD FX-8350 4 GHz olmalıdır.

Bellek: 8 GB RAM yeterli olmaktadır.

HDD: 40 gb

DirectX 11

 

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#The Witcher 3 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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