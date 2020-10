The Outer Worlds Steam'de oyunculara sunuldu

Obsidian Entertainment ve Private Division, kara komik RPG macerası The Outer Worlds'ün Steam'e geldiğini duyurdu. The Outer Worlds, Fallout'un yaratıcıları olan Tim Cain ve Leonard Boyarsky ile Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: The Stick of Truth ve Pillars of Eternity gibi oyunların geliştircisi Obsidian'ın ünlü ekibi tarafından geliştirildi.

Oyunun ilk hikâye tabanlı genişleme paketi olan Peril on Gorgon, tek başına veya The Outer Worlds Expansion Pass'in bir parçası olarak da edinilebilir durumda olacak. Müzik severler de Steam'den The Outer Worlds (Orijinal Oyun Müzikleri)’ni de satın alabilir.



Hepsini birden isteyen oyuncular için ise The Outer Worlds: Non-Mandatory Corporate-Sponsored Bundle; ana oyun, genişletme paketi ve oyun müziğini bir arada sunuyor.