The Outer Worlds: Peril On Gorgon için oynanış videosu yayınlandı
Gamescom'daki ilk gösteriminin ardından, Obsidian Entertainment ve Private Division, oyunun iki hikâye genişleme paketinden ilki olan The Outer Worlds: Peril on Gorgon için "Love Is The Plan, The Plan Is Death" yan görevinin yer aldığı derin bir bakış videosu yayımladı.
Bu yeni oynanış videosu, Gorgon Asteroid'ini ilk kez görüntülemenin yanı sıra, yeni silahlar ve seyahatleriniz sırasında karşılaşacağınız bazı karakterleri de tanıtıyor.
The Outer Worlds: Peril on Gorgon, oyuncuları Adrena-Time'ın gizemli kökenini araştırmak için Gorgon Asteroid'e götüren yepyeni bir noir-renkli macerayla birlikte oyunun kara mizah dolu evrenine hatrı sayılır miktarda içerik ekliyor. Oyuncuların Peril on Gorgon içeriğine ulaşması için Monarch'ı geçmeleri gerekecek.
The Outer Worlds: Peril on Gorgon 9 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için 14,99 dolardan satışa sunulacak ve Xbox Game Pass kullanıcıları DLC'yi yüzde 10 indirimli alabilecek. Peril on Gorgon ayrıca, yine 9 Eylül'de çıkacak olan The Outer Worlds Expansion Pass'in bir parçası olarak da satışa sunulacak.
The Outer Worlds: Peril on Gorgon ve The Outer Worlds Expansion Pass'i aktif etmek için, ana oyuna aynı platformda sahip olunmasını gerekiyor.
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