The Outer Worlds: Peril on Gorgon eklentisi satışa sunuldu

The Outer Worlds: Peril on Gorgon'ın artık PlayStation 4, PlayStation 4 Pro'nun yanında Xbox One X dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi ve Windows PC için satışa sunuldu. Genişletme daha sonra Nintendo Switch'e de gelecek. The Outer Worlds: Peril on Gorgon ister ayrı olarak isterseniz 2021 takviminin ilk yarısında piyasaya sürülecek ikinci genişleme seti The Outer Worlds: Murder on Eridanos'u da içeren The Outer Worlds Expansion Pass'in bir parçası olarak alınabiliyor.



HİKAYESİ

Peril on Gorgon, sizi Gorgon Asteroid'ini araştırmaya çağıran şifreli bir mesajla başlıyor. Bu uzak bilimsel tesis, bir zamanlar sağlığı ve işçi verimliliğini artıran modern bir mucize olan Adrena-Time'ın geliştirilmesinde öne çıkan bir başarı merkeziydi. Ancak, program aniden ve açıklanamayan bir şekilde kapatıldı. Spacer’s Choice şirketindeki en karanlık sırlardan birinin arkasındaki gerçeğe ışık tutan ipuçlarını bir araya getirmek için derin kanyonlarda, işlevini yitirmiş laboratuvarlarda ve terk edilmiş araştırma tesislerinde maceraya atılmalısınız. Acaba Gorgon'da ne bulacaksınız?

Peril on Gorgon, oyuncular için bir dizi ek içerik getiriyor. Becerileri özelleştirmede daha fazla esneklik sağlamak için oyun içindeki seviye sınırını (level cap) yükselirken, nadir bonuslar veya engeller sağlayabilen yeni yetenek (perk) ve kusurlar (flaw) da beraberinde geliyor. Genişleme paketi ayrıca üç yeni silah ve çeşitli yeni zırh setleri sunuyor. Peril on Gorgon, oyunculara Halcyon kolonisini yeniden ziyaret edip daha da derinlerini keşfetmeleri için yeni nedenler, sunarak ödüllü The Outer Worlds formülünü genişletiyor.