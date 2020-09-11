MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriThe Outer Worlds: Peril on Gorgon eklentisi satışa sunuldu
GeriTeknoloji The Outer Worlds: Peril on Gorgon eklentisi satışa sunuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

The Outer Worlds: Peril on Gorgon eklentisi satışa sunuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
The Outer Worlds: Peril on Gorgon eklentisi satışa sunuldu
Abone Olgoogle-news

Private Division ve Obsidian Entertainment, eleştirmenlerce beğenilen, kara mizah dolu bilim kurgu RPG'nin hikâye odaklı ilk genişleme paketi olan The Outer Worlds: Peril on Gorgon'ın satışa çıktığını açıkladı.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon'ın artık PlayStation 4, PlayStation 4 Pro'nun yanında Xbox One X dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi ve Windows PC için satışa sunuldu. Genişletme daha sonra Nintendo Switch'e de gelecek. The Outer Worlds: Peril on Gorgon ister ayrı olarak isterseniz 2021 takviminin ilk yarısında piyasaya sürülecek ikinci genişleme seti The Outer Worlds: Murder on Eridanos'u da içeren The Outer Worlds Expansion Pass'in bir parçası olarak alınabiliyor. 

HİKAYESİ

Peril on Gorgon, sizi Gorgon Asteroid'ini araştırmaya çağıran şifreli bir mesajla başlıyor. Bu uzak bilimsel tesis, bir zamanlar sağlığı ve işçi verimliliğini artıran modern bir mucize olan Adrena-Time'ın geliştirilmesinde öne çıkan bir başarı merkeziydi. Ancak, program aniden ve açıklanamayan bir şekilde kapatıldı. Spacer’s Choice şirketindeki en karanlık sırlardan birinin arkasındaki gerçeğe ışık tutan ipuçlarını bir araya getirmek için derin kanyonlarda, işlevini yitirmiş laboratuvarlarda ve terk edilmiş araştırma tesislerinde maceraya atılmalısınız. Acaba Gorgon'da ne bulacaksınız?  

Peril on Gorgon, oyuncular için bir dizi ek içerik getiriyor. Becerileri özelleştirmede daha fazla esneklik sağlamak için oyun içindeki seviye sınırını (level cap) yükselirken, nadir bonuslar veya engeller sağlayabilen yeni yetenek (perk) ve kusurlar (flaw) da beraberinde geliyor. Genişleme paketi ayrıca üç yeni silah ve çeşitli yeni zırh setleri sunuyor. Peril on Gorgon, oyunculara Halcyon kolonisini yeniden ziyaret edip daha da derinlerini keşfetmeleri için yeni nedenler, sunarak ödüllü The Outer Worlds formülünü genişletiyor.   

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle