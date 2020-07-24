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Teknoloji
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

The Outer Worlds: Peril On Gorgon DLC’si yolda

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The Outer Worlds: Peril On Gorgon DLC’si yolda
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The Outer Worlds için yeni bir DLC paketi geliyor. Private Division ve Obsidian Entertainment, iki DLC'nin ilki olan The Outer Worlds: Peril on Gorgon için detayları paylaştı.

Peril on Gorgon, oyunun karanlık mizahi evrenine, oyuncuları Adrena-Time'ın gizemli kökenini araştırmak için Gorgon Asteroid'e götüren yeni bir macerayla birlikte önemli miktarda içerik ekliyor. Oyunda, orijinal oyunu bu kadar ödüllendirici hale getiren sorunlarınıza yaklaşma özgürlüğünün yanında yeni silahlar, zırhlar, yetenekler, zorluklar bulacaksınız. 

Peril on Gorgon’u oynamak için ana oyuna ihtiyacınız olurken, DLC’ye başlamak için Monarch’ı geçmeniz gerekecek. 

The Outer Worlds: Peril On Gorgon DLC’si yolda

Peril on Gorgon; 9 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için 14,99 $ karşılığında satışa sunulacak. Peril on Gorgon, toplam 24.99 dolarlık fiyatı ile ikinci DLC'yi de içeren bir paket olarak da satın alınabilecek. 

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