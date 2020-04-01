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Teknoloji
Haber Giriş: 01.04.2020 - 06:59,Son Güncelleme:/

The Outer Worlds, Nintendo Switch’e geliyor

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The Outer Worlds, Nintendo Switch’e geliyor
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The Outer Worlds’ün 5 Haziran 2020’de Nintendo Switch platformu için çıkacak.

Tanınmış RPG geliştiricisi Obsidian Entertainment, galaksinin en uzak noktalarında bir kolonide yer alan karanlık ve esprili oyuncu odaklı bir hikaye olan The Outer Worlds ile bu kez Nintendo Switch'e geliyor. Soğuk, şirket bürokrasisinin sıkı yapısı, bilinmeyen bir ziyaretçiden dolayı - ki bu olmaya karar verdiğiniz karakter - çözülmeye başladığında hikayenin devamının nasıl gerçekleştiğini siz belirleyeceksiniz. Seçimleriniz, hikayenin gelişme biçimini, karakter ilerlemenizi, eşlik eden hikayeleri ve oyun sonu senaryolarını etkileyecek.

The Outer Worlds size oyun boyunca oynamak için çeşitli seçenekler sunacak. Elinizde çeşitli menzilli ve yakın dövüş bilim kurgu silahları bulunacak olsa da, dilerseniz işleri eski tarz sevilen diplomasi yoluyla, hatta arkadaşlarınız arasında yaptığınız liderlik odaklı bir delegasyonla sorunlarınız çözebilirsiniz.

The Outer Wolds Nintendo Switch versiyonunun perakende satışı fiziksel kart olarak da sunulacak. Fiziksel versiyon da 6GB’a kadar çıkabilen ilk gün yaması da mevcut olacak. Bu yama oynanışı optimize ederken ekstra yüksek çözünürlüklü dokular ve Halcyon çalışanlarına oyun tecrübesini yaşatacak düzeltmeler ile gelecek. Dolayısı ile lütfen oyunu yüklerken yama için de yeterli alana sahip olduğunuzdan emin olun.

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