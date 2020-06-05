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Teknoloji
Haber Giriş: 05.06.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

The Outer Worlds, Nintendo Switch için yayınlandı

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The Outer Worlds, Nintendo Switch için yayınlandı
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Private Division, Obsidian Entertainment, ve Virtuos, The Outer Worlds'ün Nintendo Switch için çıktığını duyurdu. The Outer Worlds, Fallout'un orijinal yaratıcıları olan oyun yönetmenleri Tim Cain ve Leonard Boyarsky ile Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: The Stick of Truth ve Pillars of Eternity oyunlarının geliştirici firması Obsidian Entertainment'ın ünlü ekibi tarafından geliştirildi.

Daha önce Xbox One X ve Windows PC de dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi ile PlayStation 4, PlayStation 4 Pro'da yayınlanan The Outer Worlds, geçen Ekim ayında piyasaya sürüldükten sonra eleştirmenlerden övgü aldı: 

5 Üstünden 5 Yıldız – EGM 

2019 En İyi RPG– IGN 

2019 RPG Yılın Oyunu – Shacknews 

2019 Yılın Oyunu – Destructoid 

2019’un En İyi Rol Yapma Oyunu – Game Informer 

2019’un En iyi Oyunu Büyük Elma Ödülü – New York Video Game Critics Circle 

Galaksinin ücra köşesinde, acımasız şirketler tarafından yönetilen bir kolonide çılgın bir biliim adamı tarafından uyandırıldığınızda, koloniyi kurtarabilecek ya da yok edebilecek tek kişi olabileceğinizi keşfediyorsunuz. Bir dizi unutulmaz karakterle karşılaştığınızda verdiğiniz kararlar Halcyon Kolonisi'nin kaderini belirleyecek. Yıldızlara arası bir kahraman olacak mısınız? Acımasız bir kötü adam mı? Ya da Moon Man miğferi takan bir yıldızlararası felaket mi? Seçim senin elinde. 

Private Division Başkanı Michael Worosz “The Outer Worlds, geçen yılın en iyi rol yapma deneyimlerinden biri ve oyunun kazandığı ticari başarı ve aldığı olumlu eleştirilerden daha fazla gurur duyamayız,” diyor ve ekliyor: “Obsidian'ın karanlık, esprili bilim kurgu evrenini Nintendo Switch'teki hayranlara ve yeni oyunculara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkese bu zengin RPG'yi gittikleri her yerde yanlarında götürme fırsatı veriyoruz.” 

The Outer Worlds, Nintendo Switch'te hem fiziksel hem de dijital olarak 59.99 dolara satılıyor. Outer Worlds, Epic Games Store ve Microsoft Store* aracılığıyla Xbox One X ve Windows PC de dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesinde ve PlayStation 4, PlayStation 4 Pro'da da mevcut.

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