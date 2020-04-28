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Teknoloji
Haber Giriş: 28.04.2020 - 07:25,Son Güncelleme:

The Last of Us Part II resmen geliyor! Tarih açıklandı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
The Last of Us Part II resmen geliyor! Tarih açıklandı
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Oyuncuların uzun zamandır dört gözle beklediği ve The Last of Us'ın hikayesinin devamını konu alacak olan The Last of Us Part II için önemli bir açıklama yapıldı. Oyunun çıkış tarihi geçtiğimiz haftalarda süresiz ertelenmişti; ancak yeni gelen açıklamaya göre oyuncular sadece 'birkaç hafta' bekleyecek.

Worldwide Studios, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima için güncellenen çıkış tarihlerini duyurdu. Yeni belirtilen tarihlere göre The Last of Us Part II 19 Haziran 2020 tarihinde, Ghost of Tsushima ise 17 Temmuz 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Daha önce lojistik bazında sıkıntı yaşadıkları gerekçesiyle The Last of Us Part II'yi süresiz ertelediğini duyuran yapımcı şirket bu kez durumların düzelmesiyle yeni bir adım atmaya karar verdi. Yapılan açıklamada global ölçekte dağıtım kanallarında görülen gelişme üzerine oyunun 19 Haziran'da satışa sunulacağı duyuruldu.

The Last of Us Part II resmen geliyor Tarih açıklandı

The Last of Us, Sony'nin efsane oyunlarından biri olarak kayıtlara geçti. Pek çok PlayStation oyuncusunun yakından bildiği bir oyun olan ve yayılan bir salgın neticesinde yıkılan dünyanın yeni düzenini konu alan oyunda özellikle de hikaye çok sevilmişti. İlk oyun öylesine tutmuştu ki, PS3 için çıkmasına karşın PS4 için de Remastered sürümü yayınlandı.

Bakalım yeni oyun, eski oyunun başarısının gölgesinde mi kalacak, yoksa üzerine bir taş daha koyabilecek mi?

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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