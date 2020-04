The Last of Us Part II resmen geliyor! Tarih açıklandı

Worldwide Studios, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima için güncellenen çıkış tarihlerini duyurdu. Yeni belirtilen tarihlere göre The Last of Us Part II 19 Haziran 2020 tarihinde, Ghost of Tsushima ise 17 Temmuz 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Daha önce lojistik bazında sıkıntı yaşadıkları gerekçesiyle The Last of Us Part II'yi süresiz ertelediğini duyuran yapımcı şirket bu kez durumların düzelmesiyle yeni bir adım atmaya karar verdi. Yapılan açıklamada global ölçekte dağıtım kanallarında görülen gelişme üzerine oyunun 19 Haziran'da satışa sunulacağı duyuruldu.



The Last of Us, Sony'nin efsane oyunlarından biri olarak kayıtlara geçti. Pek çok PlayStation oyuncusunun yakından bildiği bir oyun olan ve yayılan bir salgın neticesinde yıkılan dünyanın yeni düzenini konu alan oyunda özellikle de hikaye çok sevilmişti. İlk oyun öylesine tutmuştu ki, PS3 için çıkmasına karşın PS4 için de Remastered sürümü yayınlandı.

Bakalım yeni oyun, eski oyunun başarısının gölgesinde mi kalacak, yoksa üzerine bir taş daha koyabilecek mi?