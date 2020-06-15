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Teknoloji
Haber Giriş: 15.06.2020 - 08:03,Son Güncelleme:

The Last of Us Part II ön siparişle Türkiye'de satışa sunuldu

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The Last of Us Part II ön siparişle Türkiye'de satışa sunuldu
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Uzun yıllardır dört gözle beklenen ve dünyanın en iyi PlayStation oyunlarından biri olarak kabul edilen The Last of Us'ın devam oyunu The Last of Us Part II için geri sayım sürüyor. Amazon.com.tr de oyunu ön sipariş yoluyla satışa sunmuş durumda.

Amazon.com.tr bugün yaptığı açıklamayla Sony PlayStation için özel olarak geliştirilen ‘The Last of Us Part II’nun Amazon.com.tr üzerinden ön siparişe sunulduğunu duyurdu. 2013 yılında yayınlandığı günden bu yana dünya çapında birçok oyun severin hayranlığını kazanan The Last of Us (2013) serisinin devam oyunu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 19 Haziran’da piyasaya çıkacak ve ön siparişini Amazon.com.tr’den veren oyunseverler lansman gününde sahip olabilecek.

The Last of Us Part II incelemesi: Macera kaldığı yerden devam ediyor
The Last of Us Part II incelemesi: Macera kaldığı yerden devam ediyor!

Hayatta kalma teması altında oyun severleri birçok korku elementiyle buluşturan ve üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan oyun ‘Standart’ ve ‘Özel Sürüm’ olmak üzere iki farklı sürüm seçeneğiyle sınırlı sayıda satışa sunulacak. Özel Sürümü tercih eden tüketiciler; 48 sayfalık mini eskiz kitabı, özel metal kutu, dinamik PS4 teması ve Dijital Oyun Müziklerini de içeren ayrıcalıklı koleksiyona sahip olabilecek.

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