The Last of Us Part 2'nin Ellie'si final sahnesi hakkında konuştu

The Last of Us Part 2, satışa sunulduktan sonra 3 günde 4 milyondan fazla satan ve PS4'te en iyi çıkış yapan oyun olma özelliğine sahip. Oynanışı olsun, grafikleri olsun pek çok oyuncudan tam not alan oyunda hikayeye sıra geldiğinde ise oyuncuların ortak bir noktası yok.

Pek çok oyuncu oyunun hikayesinin ilk oyuna göre 'vasat' olduğunu belirtirken, oyunda ana karakterlerden Joel için çizilen senaryonun büyük tepki çektiği dikkat çekiyor. Öyle ki oyunun yapımcısı olan Neil Druckmann'ın sosyal medya platformları üzerinden nefret söylemine maruz kaldığı görüldü.



Diğer yandan The Last of Us, Left Behind ve The Last of Us Part 2'de Ellie karakterine hayat veren genç oyuncu Ashley Johnson, oyunun final sahnesiyle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Final sahnesinde Ellie'nin doğru bir karara vardığını ifade eden Johnson, Ellie'nin durması gerektiği noktayı bildiğini ve insanların canını yakmayı bırakma kararının yerinde olduğunu belirtti.

Ellie'nin Abby ve ekibine karşı bu kan davasını sürdürmesinin anlamı olmadığını anladığı sahnede, Joel'u kaybetmesiyle nasıl yüzleşeceğini iyice düşünmesi gerektiğini söyleyen Johnson, oyunda herhangi bir adalet sunulmadğını ve şiddet döngüsünün oyun boyunca sürdüğüne dikkat çekti.