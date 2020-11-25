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Teknoloji
Haber Giriş: 25.11.2020 - 08:25 | Son Güncelleme:

The Last of Us Part 2 yılın oyunu seçildi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
The Last of Us Part 2 yılın oyunu seçildi
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The Golden Joystick Awards kapsamında 2020'ye damga vuran en iyi oyunlar yarıştı. İpi göğüsleyen oyun ise Naughty Dog'ın Haziran ayında satışa sunduğu The Last of Us Part 2 oldu.

19 Haziran tarihinde satışa sunulan ve büyük ses getiren The Last of Us Part 2, The Golden Joystick Awards 2020'de pek çok dalda ödül kazanan isim oldu. En iyi hikaye, en iyi ses, en iyi tasarım, yılın en iyi PS oyunu, yılın en iyi oyunu gibi farklı kategorilerde rakiplerini geride bırakan The Last of Us Part 2, henüz oylaması devam eden ve 10 Aralık'ta sonuçlanacak The Game Awards'ın da iddialı oyunlarından biri. 

Oyun, ilk sürümün hikayesinin devamını ekranlara getiriyor. Dünya'yı çepeçevre saran salgın sonrası insanlığın yıkıldığı bir dönemi anlatan oyunda Joel, Ellie ve Abby gibi ana karakterlere hayat veriyoruz.

Satışa çıktığında pek çok eleştiri de alan ve özellikle de farklı hikayesiyle kimi oyuncular tarafından tepki gören The Last of Us Part 2, tüm bunlara karşın 2020'ye damga vurmayı başaran bir oyun oldu.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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