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Teknoloji
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

The Last of Us Part 2 sonrası yapımcısının başı ağrıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
The Last of Us Part 2 sonrası yapımcısının başı ağrıyor
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Uzun yıllardır merakla beklenen The Last of Us Part 2, 19 Haziran tarihinde tüm dünyada satışa sunuldu. 3 gün gibi kısa bir sürede 4 milyondan fazla lisanslı kopya satarak en hızlı çıkış yapan PS4 oyunu olmayı başaran The Last of Us Part 2, yapımcısı Neil Druckmann'ın ise başını ağrıtıyor.

Naughty Dog'un önemli ismi Neil Druckmann, The Last of Us'ın da arkasındaki isim. İlk oyundan sonra büyük ses getiren yapımcının ikinci oyunu uzun süredir bekleniyordu. Satışa sunulmasıyla birlikte özellikle de grafikleri, atmosferi ve oynanışıyla büyük ses getiren oyundaki detaylar, bugüne kadar geliştirilen pek çok oyunun da ötesinde. 

Ancak oyunun hikayesine sıra geldiğinde ise tartışmalar alevleniyor. İlk oyundaki hikayede aldığı tadı yakalayamadığını dile getirenler, eleştirilerini paylaşırken Druckmann'a gelen bazı mesajlar var ki eleştirinin ötesine geçiyor ve nefret söylemine varan mesajlar şaşkınlık yaratıyor.

Aldığı mesajların bir kısmını paylaşan Druckmann, oyunun hikayesini kullanıcıların beğenme ve beğenmeme hakkının bulunduğunu; ancak beğenmeyenlerin nefret söylemine varan sözleri söylemesine anlam veremediğini kaydetti.

Oyun otoritelerinin büyük kısmından yüksek puanlar toplamayı başaran The Last of Us Part 2, hikayesiyle daha çok tartışılacağa benziyor. 

 

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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