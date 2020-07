The Last of Us Part 2 sonrası yapımcısının başı ağrıyor

Naughty Dog'un önemli ismi Neil Druckmann, The Last of Us'ın da arkasındaki isim. İlk oyundan sonra büyük ses getiren yapımcının ikinci oyunu uzun süredir bekleniyordu. Satışa sunulmasıyla birlikte özellikle de grafikleri, atmosferi ve oynanışıyla büyük ses getiren oyundaki detaylar, bugüne kadar geliştirilen pek çok oyunun da ötesinde.



Ancak oyunun hikayesine sıra geldiğinde ise tartışmalar alevleniyor. İlk oyundaki hikayede aldığı tadı yakalayamadığını dile getirenler, eleştirilerini paylaşırken Druckmann'a gelen bazı mesajlar var ki eleştirinin ötesine geçiyor ve nefret söylemine varan mesajlar şaşkınlık yaratıyor.



Aldığı mesajların bir kısmını paylaşan Druckmann, oyunun hikayesini kullanıcıların beğenme ve beğenmeme hakkının bulunduğunu; ancak beğenmeyenlerin nefret söylemine varan sözleri söylemesine anlam veremediğini kaydetti.



Oyun otoritelerinin büyük kısmından yüksek puanlar toplamayı başaran The Last of Us Part 2, hikayesiyle daha çok tartışılacağa benziyor.





You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I've been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it's important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa