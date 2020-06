The Last of Us Part 2 satışa 'zamlı' çıktı

The Last of Us Part 2, satışa çıkmadan önce ortalama 429 TL fiyat etiketine sahiptip Ancak takvimler 19 Haziran'ı gösterdiğinde fiyatın 499 TL'ye çıktığı dikkat çekti. Yani oyun satışa çıktığı ilk gün 70 TL zamla oyunculara sunulmuş oldu. Halihazırda 429 TL'yi yüksek bulan oyuncular, şimdi 500 TL'yi gözden çıkarmak durumunda.

The Last of Us, çıkışını yaptığı sene oyunculardan büyük ilgi görmüş ve PS3 satışlarını dahi artırmıştı. Öyle ki, PS4 sahipleri de oyunu oynayabilsinler diye The Last of Us Remastered isimli iyileştirilmiş bir sürüm dahi satışa çıktı ve PS4 sahipleri de oyuna büyük ilgi gösterdi.

Oyun, grafikleri ve oynanışıyla oyun otoritelerinden tam not alırken, oyunun hikayesi söz konusu olduğunda ise olumsuz yorumlar ağırlık kazanıyor. Oyunun satışa çıkmasıyla YouTube üzerinde oynanış videoları hızla yayılırken, oyunun zamlı fiyattan satışa sunulması ise oyuncuları fazlasıyla üzecek.