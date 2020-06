The Last of Us Part 2 satış rekorları kırıyor

7 yıl önce duyurulan ve PlayStation 3 konsolunun en popüler oyunlarından biri olmayı başaran The Last of Us, özellikle hikayesiyle pek çok oyuncunun takdirini kazanmıştı. Ardından oyuncular, oyunun devam hikayesini beklerken aradan yıllar geçti ve yapımcı şirket Naughty Dog, 19 Haziran tarihinde oyunu satışa sundu.

Oyuncuları ikiye bölen oyunun genel olarak oynanış, atmosfer ve grafikleri tam not alırken, hikayesi ise farklı yorumlara neden oluyor. İlk oyunun devamını anlatan The Last Of Us Part 2'de hikayeyi beğenenler de var, ilk oyunun hikayesiyle bağ kuramayanlar da...



GamesIndustry.biz tarafından yayınlanan rapora bakıldığında Birleşik Krallık genelinde en büyük açılış yapan PS4 oyunu The Last of Us Part 2 oldu. Daha önce bu rekoru yine bir Naughty Dog oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End kırmıştı ve liste başına yerleşmişti. Ancak The Last of Us 2'nin yüzde 1 oranında daha fazla satış yaptığını da belirtmek gerekiyor.

Raporda öne çıkan bir başka detay ise The Last of Us 2'nin 2013'te çıkan ilk The Last of Us oyunundan yüzde 76 oranında daha büyük bir açılışa imza atmış olması.



THE LAST OF US PART 2 SKORLARI

Satışa sunulduğu günden bu yana tartışmaları da beraberinde getiren The Last of Us 2'nin Metascore'u 95'i bulurken Kullanıcı Skoru'nun 3.8'de kalması dikkat çekici. İşin ilginç yanı ise oyunun satışa çıkmasıyla birlikte on binlerce oyun hızlıca sisteme girilmiş olması. Yani bu oyların içinde oyunu hiç deneyimlemeyen ve Naughty Dog'a tepki olarak oylama yapan büyük bir kesim dikkat çekiyor.

Zaten oyunun yapımcısı Neil Druckmann da konuyla ilgili Twitter'da paylaştığı bir tweet'te The Last of Us Part II'nin kullanıcı inceleme sayısının ilk oyunun toplam inceleme sayısınının iki katına çıktığına dikkat çekti ve bu tutkuya bayıldığını söyledi.