The Last of Us Part 2 en çok ödül alan oyun oldu

The Last of Us, PS3 için satışa sunulduğunda oynayanları saran hikayesiyle dikkat çekmişti. Oyun öyle beğenilmişti ki, PS4 için de The Last of Us Remastered adıyla oyun yeniden satışa sunulmuştu.

Uzun bir süredir merakla beklenen The Last of Us Part 2 ise 2020 yılının ortasında oyuncularla buluştu. Oynanışı, grafikleri ve hikayesiyle büyük ilgi gören oyun, kısa sürede satış rekoru kırarken, pek çok ödülün de sahibi oldu. Öyle ki, The Last of Us Part 2, The Witcher 3 efsanesini dahi geride bırakmayı başardı.



261 adet Yılın En İyi Oyunu ödülünü kazanan The Last of Us Part 2, özellikle sadece tek platforma özel çıktığı düşünüldüğünde büyük bir başarı yakalamışa benziyor. Bu yıl en çok ödül alan oyunlar listesinin ikinci sırasını ise 53 ödül ile Hades alırken, bir başka Sony oyunu Ghost of Tsushima 49 ödül ile arkasından geldi.

Sony, yıllardır çıkardığı oyunlarla büyük beğeni topluyor. Özellikle konsol satışlarında son iki jenerasyondur önde olmasının en büyük sebebi olarak TLoU ve Uncharted gibi birinci parti oyunlar gösteriliyor.