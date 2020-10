The Last of Us için hızlandıran güncelleme

The Last of Us, her ne kadar eski bir oyun olsa da, oyunun yükleme süresi söz konusu olduğunda oyuncular epey zaman kaybediyordu. Oyunun çıkış yaptığı ilk sürüm dahil yeni Remastered sürümünde de durum farklı değildi. Oyunda kayıtlı bir noktayı yüklemek istediğinizde uzun bir süre beklemek durumundaydınız.

Ancak gelen son sürpriz güncelleme, bu yavaşlık sorununu ortadan kaldırıyor. The Last of Us'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre The Last of Us 1.11 yamasıyla birlikte yükleme süreleri 90 saniyeden 14 saniyeye düştü.



Güncellemeden önce oyuncular 90 saniye boyunca bu bekleme ekranını görmek durumundaydı

Güncellemenin yüklenmesiyle birlikte oyuncular, bu uzun süren bekleme süresinden kurtulmuş olacak.

Haziran ayında satışa sunulan ve The Last of Us'ın devamı olan The Last of Us Part 2, oyunculardan büyük ilgi görmüş ve kısa sürede satış rekorları kırmıştı.