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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:56 | Son Güncelleme:

The Last of Us dizisinin yönetmeni belli oldu

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The Last of Us dizisinin yönetmeni belli oldu
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HBO'da yayınlanması beklenen The Last of Us dizisinin yönetmeni açıklandı. “Beanpole”un yönetmeni Kantemir Balagov diziye dahil oldu.

The Last of Us, oyun dünyasının ses getiren yapımlarından biri oldu ve özellikle hikayesinin işlenişiyle dikkat çeken oyun, son olarak The Last of Us Part 2 ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise sırada HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisi var.

PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint ve oyun geliştiricisi Naughty Dog da projenin arkasında yer alacak, yönetmen koltuğunda ise Beanpole filmini de yöneten Kantemir Balagov oturacak.

The Last of Us dizisinin yönetmeni belli oldu

OYUNUN HİKAYESİ

Oyunun hikayesiyle paralel olması beklenen dizi şimdiden büyük bir ilgiyle bekleniyor. The Last of Us'ın hikayesi kısaca şöyle:

Modern medeniyetin yok edilmesinden 20 yıl sonra, sert bir hayatta kalma mücadelesi atmosferinde Joel, 14 yaşındaki Ellie'yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırmaya çalışır. Küçük bir iş olarak başlayan şey, kısa sürede acımasız ve yürek parçalayıcı bir yolculuğa dönüşür, çünkü ikisi de ABD'yi dolaşmak ve hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorundadır.

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