The Last of Us dizi oluyor: Yayınlanacağı kanal belli oldu

HBO, The Last of Us dizisi için düğmeye bastı. Oyuncu kadrosu ve hikayenin detayları henüz bilinmezken, dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin üstlenecek. Oyunun müziklerini yapan Gustavo Santaolalla da dizinin müzikleri için iş başı yapacak.

YILIN EN İDDİALI OYUNU

Yılın Oyunu adayları da belli oldu. The Game Awards 2020 kapsamında Pek çok oyun listeye dahil olurken, Haziran ayında karşımıza çıkan The Last of Us Part 2, ödüllere damga vurgu. 9 farklı kategoride tam 10 adaylığa sahip olan The Last of Us Part 2, bu kapsamda diğer tüm oyunları arkasında bıraktı.

The Last of Us Part 2'nin ardından 8 adaylığıyla Hades ve 7 adaylığıyla Ghost of Tsushima da listeye damga vuran oyunlardan sadece birkaçı.



DAHA KARANLIK BİR SONLA BİTEBİLİRDİ

19 Haziran'da satışa sunulan ve üç gün içinde 4 milyon lisanslı kopya satmayı başaran The Last of Us Part 2, uzun hikayesi ve final sahnesiyle uzun zamandır tartışılıyor. Oyun olabildiğince karanlık bir atmosferde geçse de, oyunun hikayesinin arkasındaki isim olan Halley Gross, oyunun çok daha karanlık bir sonla bitebileceğini söyledi.

The Last of Us Part 2'nin hikayesinin arkasındaki isim olan Halley Gross, oyunun final sahnesinin son anda değiştirildiğini söyledi. Finalde Ellie'nin Abby'i öldürmesi gerekirken, oyunun yapımcısı Neil Druckmann'ın fikir değişikliğine giderek Abby'nin yaşamasını istediğini kaydeden Gross, yapılan bu değişikliği kendisinin son anda öğrendiğini belirtti.