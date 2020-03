The Last of Us bu kez dizi olarak ekranlara dönüyor

The Last of Us, bu kez dizi olarak karşımıza çıkacak. West World ve Game of Thrones gibi yapımların yayıncılığını üstlenen HBO tarafından ekranlara getirilmesi beklenen The Last of Us dizisi, oyunun çok konuşulan senaryosunu minik dokunuşlarla ekrana getirecek.



Yine HBO'da yayınlanan ve Çernobil felaketini işleyen 2019 yapımı Chernobyl'in yaratıcısı olan Craig Mazin, The Last of Us dizisinin arkasındaki isim oldu. Craig Mazin'e ayrıca Naughty Dog başkan yardımcısı Neil Druckmann da (aynı zamanda oyunun da yazarı) eşlik edecek. Mazin-Druckmann ikilisi, dizinin senaryosunu hazırlayan isimler olacak. The Last of Us dizisi, Sony'nin geçtiğimiz yıl kurduğu PlayStation Productions'ın ilk TV çalışması olarak dikkat çekiyor. PlayStation Productions; God of War, The Last of Us ve Uncharted gibi popüler serilerin televizyon ve sinemaya uyarlanması amacıyla kurulmuştu.



HBO, diziyle ilgili minik videoyu resmi Twitter hesabından paylaşırken, oyuncuları da yeni bir heyecan sardı. Mayıs ayında satışa sunulması planlanan The Last of Us Part II'nin ardından bu kez yapımının dizisinin yayınlanacak olması gerçekten de önemli bir gelişme.