The Last of Us 2 için kötü haber geldi: Süresiz ertelendi
Uzun yıllardır The Last of Us'ın devam oyunu olan The Last of Us Part II'yi oyuncular dört gözle bekliyor. Bu yıl satışa sunulması planlanan oyunun çıkış tarihi sürekli ertelenirken, bu kez koronavirüs salgını oyunun süresiz ertelenmesine yol açtı.
Oyunun geliştiricisi olan Naughty Dog, konuyla ilgili yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle oyunun çıkışının ertelendiğini kaydetti. Açıklama, PlayStation'ın resmi Twitter hesabından takipçilerle paylaşıldı.
Şirketten gelen açıklama şu şekilde oldu:
"Tamamen lojistik imkanlarla ilgili sıkıntılar nedeniyle The Last of Us Part II'yi zamanında piyasaya süremeyeceğimizi öngördük. Oyunun herkese ulaşabilmesi ve güzel bir deneyim sunması için bir süre daha oyunu ertelemek durumundayız. Lojistik problemler nihayete erdiğinde oyun için yeni bir takvimi sizlerle paylaşacağız."
İlk etapta 21 Şubat 2020 tarihinde satışa çıkması beklenen; ancak oyunda bazı geliştirmelerin yapılabilmesi için 29 Mayıs tarihine ertelenen The Last of Us Part II, böylece virüs salgını nedeniyle süresiz ertelenmiş oldu.
The Last of Us serisinin ilk oyunu PS3 için satışa çıkmış ve çok beğenilmişti. Öyle ki yıllar sonra Remastered sürümüyle PS4'lere de gelen oyun, gelmiş geçmiş en iyi PlayStation oyunlarından biri olarak gösteriliyor.
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