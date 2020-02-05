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Haber Giriş: 05.02.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

The King of Fighters Allstar oyunu için Sevgililer Günü güncellemesi

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The King of Fighters Allstar oyunu için Sevgililer Günü güncellemesi

Netmarble, mobil aksiyon rol oyunu (RPG) The King of Fighters Allstar dövüş oyunu tutkunları için 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir güncelleme yayınladığını açıkladı. Güncellemeyle birlikte oyuna özel karakterler ve görevlere ek olarak yeni modlar, bölümler ve içerikler oyuncuların eğlencesini en üst seviyeye çıkarmak için oyuna eklendi.

Sevgililer Günü kutlaması için, The King of Fighters Allstar’a 5 – 17 Şubat 2020 tarihleri arasında giriş yapan oyunculara çeşitli ödüller verilecek. THE KING OF FIGHTERS karakterleri King, Blue Mary ve Kasumi Sevgililer Günü temalı kostüm versiyonlarını oyuncular toplayabilecek. 

Ayrıca tatil temalı etkinlikler Summoning Tokens, Soul ve Growth Itemleri, Affinity Itemleri, Rubyler ve AP etkinlik döneminde oyuncuların olabilecek. 

Güncellemede şu içerikler yer alıyor: 

Yeni Valentine's Kostümlü Dövüşçüler:
Sevgililer Günü temalı King, Blue Mary ve Kasumi versiyonları The King of Fighters Allstar’a eklendi.

Sevgililer Günü Etkinlikleri
Sevgililer Günü Super Mission: Sevgililer Günü Kasumi görevleri ile oyuncular karakter, soul ve growth eşyaları gibi çeşitli ödüller kazanabilirler.

Valentine's Score Dungeon: Sevgililer Günü Dövüşçülerini de içeren summoning tokenleri ile çeşitli ödüller elde edebilirler.

Valentine's Katılım Etkinliği: Giriş yaparak Sevgililer Günü Dövüşçüleri için summoning token, affinity eşyaları, rubyler ve AP elde edebilirler.

Netmarble ayrıca ön gösterim olarak kimin oyun içi en iyi ve en güçlü dövüşçü olduğunu belirleyecek gerçek zamanlı PvP yarışması Champion Mode Pre-Open’ı The King of Fighters Allstar için ilk kez gösterime koyuyor. Katılan herkesin ödül alacağı etkinliğin yanında rakipler resmi olarak mod açıldığında daha fazla ödül kazanacaklar. 

Diğer güncelleme içeriği:

Return User Etkinliği – 14 günden fazla süredir oynamayan ve oyuna dönen oyuncular için sınırlı Dövüşçüler, Battle Cardlar, Premium Soullar ve 3000-4500 rubyler gibi ödüller Super Missionlar ve Giriş Etkinliklerinde sunulacak.

Epic Quest Expansion – Yepyeni bölüm Epic Quest’in Chapter 1, şu anda mevcut ve ilk Boss Fighter olarak Saisyu Kusanagi ile ‘Fake Orochi’ içermekte.
Yepyeni ’00 Vanessa ve ’00 Ramon için Gacha summonlarının yanı sıra 5-17 Şubat 2020 tarihleri arası ’00 Kula alınabileceği Roulette etkinliği yer alacak.
Hot Time Etkinliği – 5-17 Şubat 2020 tarihleri arası, oyuncular oyun içinde düşen Gold, EXP ve Coreların iki katını alacaklar.

The King of Fighters Allstar oyuncuların düşman dalgaları, büyük bosslar ve rakip dövüşçü takımları ile savaştığı hızlı aksiyon içeren bir dövüş oyunu. Heyecan son teknoloji grafikler, canlı renkler ve akıcı animasyonlar daha da artıyor. Ek olarak bu oyun KOF’un ’94 ile XIV arası tüm oyunlardaki klasik dövüşçüleri, 130’dan fazla alınabilir dövüşçü, gelen etkinlikler ve TEKKEN 7 gibi iş birliği yapılan diğer oyunlarla oyunculara daha fazlası da sunuluyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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