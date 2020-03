The King of Allstar’ta “Sahte Cadılar Bayramı” başlıyor

Bugünden itibaren oyuncuların toplayabileceği yepyeni savaşçılar açıldı. 17 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan etkinlik, özel dövüşçüleri (Halloween Night Heidern, Halloween Night Li Xiangfei ve Halloween Night Blue Mary), THE KING OF FIGHTERS 2001’den güçlü baş düşman dövüşçü Igniz’i ve THE KING OF FIGHTERS XIV’ten Alice’i içeriyor. Güncelleme ile gelen tüm dövüşçüler oyun içi dükkân ve Summon Banner’larında bulunabilir.

Güncellemede çıkan diğer oyun içi etkinlikler şunları içeriyor:

Sahte Cadılar Bayramı Etkinlikleri (17 Mart – 6 Nisan): Oyuncular THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’da etkinliğe özel aktivitelerde yepyeni Cadılar Bayramı Gecesi temalı dövüşçüler ile Ruby ve Soul alabilirler.

o Cadılar Bayramı Guard Dungeon

o Sahte Cadılar Bayramı Super Mission

o Sahte Cadılar Bayramı Attendance

Pumpkin Head Dungeon (24 Mart – 6 Nisan): Oyuncular Zindan sonunda Pumpkin Head’i yenerek Altın, Yakut ve Fighter Affinity eşyaları edinebilir.

'96 Leona Roulette Event (17 Mart – 6 Nisan): Oyun içi rulet ile THE KING OF FIGHTERS 96 Leona diğer eşyalarla beraber alınabilir

2001 May Lee Roulette Event (31 Mart – 6 Nisan): Oyun içi rulet ile THE KING OF FIGHTERS 2001 May Lee diğer eşyalarla beraber alınabilir.

The King of Allstar, oyuncuların dalga dalga düşmanlarla, devasa baş düşmanlarla ve rakip dövüşçü takımlarıyla savaştığı hızlı aksiyon içeren bir dövüş oyunu.