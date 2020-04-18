The Forest Sistem Gereksinimleri Neler? The Forest İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

The Forest, heyecanlı ve bol aksiyonlu hikayesiyle diğer oyunlardan ayrılarak, oyuncuları kendine bağlıyor. Büyük bir ormanda survivor tarzı bir yaşam savaşı veriyorsunuz. Arkadaşlarınızla grup kurarak çevrimiçi oynayabilir, yamyamlara karşı savaşabilirsiniz.

Bir uçak kazası sonrası büyük bir ormana düşüyorsunuz. Hayatta kalabilmek için kendi yemeğinizi bulup, barınak inşa ediyorsunuz. Adanın yerlileri olan yamyamlara karşı kendinizi koruyorsunuz. Oyunda size rehberlik eden survival book’unuz var. Hayatta kalabilmek için yapabileceğiniz barınak, araç-gereç ve totemler bulunuyor.

Çevredeki araçları kullanarak, kendinize barınak yapıp, yerlilerden kendinizi koruyorsunuz. Düştüğünüz uçağın arkasında ilaç, yemek ve balta var. Hayatta kalabilmeniz için bu araçlar çok önemlidir. Bunları mutlaka almalısınız.

The Forest Sistem Gereksinimleri

Oyunu bilgisayarınızda oynayabilmeniz için minimum Windows 7 işletim sistemine ve Intel Dual-Core 2.4 GHz işlemci gerekiyor. İşlemcilerle birlikte 4 GB ram, 5 GB sabit disk alanı ve NVIDIA GeForce 8800GT ekran kartına ihtiyacınız bulunuyor.

Oyunu daha hızlı ve donma yaşanmadan oynamak istiyorsanız en az Windows 7 ve üstü işlemci, 4 çekirdek ve üstü işlemci tavsiye olunur. En az 4 GB ram, 5 GB sabit disk alanı ve NVIDIA GeForce GTX 560 ekran kartı gerekiyor.