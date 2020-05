The Elder Scrolls Online: Greymoor, Playstore’da satışa sunuldu

Yapımda oyuncular Daggerfall, Ebonheart ve Aldmeri ittifakları arasından, Breton, Redguard, Ork, Nord, Dunmer, Argonian, Altmer, Bosmer, Khajiit ve Imperial olmak üzere 10 ırktan birini belirliyor. Ardından ise Sorcerer, Templar, Dragonknight ve Nightblade sınıfları arasında seçim yaparak oyuna başlıyor. Yeni yayınlanan The Elder Scrolls Online: Greymoor ile vampirler daha etkin hâle geliyor. Tamriel kıtası ve Skyrim bölgesi genişlerken, Vampir Lordu’nun kuvvetleri karşısında kapana kısılan Nord ırkı için sürükleyici bir savaş başlıyor.



Serinin üç ve dördüncü paketleri yolda

ABD’li oyun yapımcısı ZeniMax Online Studios’un geliştirdiği The Elder Scrolls Online, Bethesda Softworks tarafından yayınlanıyor. The Elder Scrolls Online dünyasını hem içerik hem etkinliklerle sürekli olarak güncel tutan iki dev firma, güç birliği yaparak yeni bir maceraya imza atıyor. Bu iş birliğiyle, The Elder Scrolls Online: Greymoor adındaki genişleme paketiyle birlikte Mart ayında yayınlanan Harrowstorm hikâyesinde ikinci aşamaya geçiliyor. Serinin üç ve dördüncü paketlerinin ise Ağustos ve Kasım aylarında yayınlanması planlanıyor.



Ön sipariş avantajları devam ediyor

The Elder Scrolls Online: Greymoor paketlerini 2 Haziran’a kadar Playstore’dan alanlar ön siparişe özel sunulan Holdbreaker Warhorse bineği,Jarl Crown Donatı,Jarl Finery Kostümü, Sacrificial Pocket Mammoth, Nightfall Önizlemeli Crown Crate, Batı Skyrim Define Haritaları ve İki XP Scroll gibi oyun içi öğelere sahip olabiliyor.