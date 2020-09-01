MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriThe Division isimli oyun bedava oldu
GeriTeknoloji The Division isimli oyun bedava oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.09.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

The Division isimli oyun bedava oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
The Division isimli oyun bedava oldu
Abone Olgoogle-news

Ubisoft, 2016 yılında satışa sunduğu popüler oyunlarından The Division'ı geçici bir süre bedava yaptı. 135 TL'ye satılan oyun, şu an ücretsiz indirilebiliyor. Peki ama nasıl?

Ubisoft, DLC içermeyen (eklenti) The Division oyununu bir defaya mahsus ücretsiz yaptı. 8 Eylül tarihine kadar oyunu bedava indirmek mümkün olacak.

Bu tarih sona erdiğinde oyun yeniden eski fiyatıyla satışta olacak. Diğer yandan oyunu satın aldıktan sonra tamamen sizin olacak; 8 Eylül'den sonra da oyunu ücretsiz oynayabileceksiniz. 

The Division, 2016 yılında satışa sunulmuştu. Hikayesiyle dikkat çeken oyun, New York City'de küresel çapta bir salgının ortasında geçiyor. Açık dünyası, multiplayer özellikleri ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken oyun, bugüne kadar toplamda 10 milyondan fazla kopya sattı.

Instagram'da herkesin yorum yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz ?Instagram'da herkesin yorum yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz ? işte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle