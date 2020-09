The Division isimli oyun bedava oldu

Ubisoft, DLC içermeyen (eklenti) The Division oyununu bir defaya mahsus ücretsiz yaptı. 8 Eylül tarihine kadar oyunu bedava indirmek mümkün olacak.



Bu tarih sona erdiğinde oyun yeniden eski fiyatıyla satışta olacak. Diğer yandan oyunu satın aldıktan sonra tamamen sizin olacak; 8 Eylül'den sonra da oyunu ücretsiz oynayabileceksiniz.



The Division, 2016 yılında satışa sunulmuştu. Hikayesiyle dikkat çeken oyun, New York City'de küresel çapta bir salgının ortasında geçiyor. Açık dünyası, multiplayer özellikleri ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken oyun, bugüne kadar toplamda 10 milyondan fazla kopya sattı.