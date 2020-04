The Crew 2 Sistem Gereksinimleri Neler? The Crew 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Ubisoft'un yapımcılığını üstlendiği The Crew 2 yarış seven oyuncular için en çok oynanan oyunlar arasındadır. The Crew serisinin ikinci oyunudur.

2018 yılında çıkan bu oyun bir yarış oyunudur. Oyun içerisinde çok çeşitli arabalar, motorlar, deniz araçları bulunmaktadır. Bu araçlarla oyuncular diğer oyuncular ile yarışmaktadırlar.

The Crew 2 Sistem Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri oyunların sistem üzerinde çalışabilmesi için gerekli olan yazılım ihtiyacı veya donanım ihtiyacıdır. The Crew 2 sistem gereksinimleri oyunu için en düşük yani minimum sistem gereksinimleri şunlardır;

- İşletim sistemi Windows 7 SP1, 8.1, 10 (64 bit) olmalıdır.

- İşlemcisi Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6100 @ 3.3 GHz olmalıdır.

- 8 GB RAM bellek olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD HD 7870 (2 GB VRAM with shader model 5.0 veya daha iyisi)

- 40 GB boş alan olmalıdır.

The Crew 2 önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir:

- İşletim sistemi Windows 10 (64 bit) olmalıdır.

- İşlemcisi Intel Core i5-4690k @ 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz olmalıdır.

- 8 GB RAM bellek olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) or GTX 970 (4GB) or AMD RX 470 (8GB) veya daha iyisi

- 40 GB boş alan olmalıdır.