Teta İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Teta İşareti Yapımı Ve Kopyalama

Teta işareti Matematik ve Fizik konularında kullanılabilen sembollerden bir tanesidir. Ancak çok sık kullanılmaz. Bu nedenle klavyede bir kısa yolu bulunmaz. Ancak bu sembolü yazdığınız yazıya eklemenin başka yöntemleri de bulunmaktadır.

Teta İşareti Nasıl Yapılır?

Teta işareti dünyada evrensel olarak kullanılan işaretlerden bir tanesidir. Bu sembol Yunanca harflerden türetilmiştir. Teta işareti Kimya, Fizik, Matematik gibi bilim dallarında kullanılabilmektedir.

Genellikle sorularda bilinmeyen açılara Ɵ sembolü verilmektedir. Bu nedenle bu işaretin klavye üzerinden nasıl yapılabileceği merak konusu olmaktadır.

Öncelikle karakter eşlem tablosu açılır. Burada yazı tipinin Arial olarak seçilmesi gerekmektedir. Sonrasında altta yer alan Gelişmiş Görünüm isimli kutucu işaretlenmelidir. Unicode kısmına 019F kodu yazılır. Ardından karşınıza Ɵ sembolü çıkacaktır. Bu sembolü yazınıza eklemek için seç tuşuna basmanız gerekmektedir. Böylelikle kolay bir şekilde Ɵ sembolünü yazınıza ekleyebilirsiniz.

Bu yöntem aslında kullanılabilecek uzun bir yöntemdir. Ɵ sembolünü yapmak için çeşitli kısa yöntemler de bulunmaktadır. Bunlar ile çok daha kısa sürelerde teta işaretini yapmak mümkün olur.

Klavye ile Teta İşareti Yapımı ve Kopyalama Nasıldır?

Teta işaretini yazıya eklemenin kolay yöntemi ise bu sembolü başka bir yerden kopyalamaktır. Başka bir sayfada teta sembolü aratılır. Ɵ sembolünün üzerine gelinir. Fare yardımı ile sembol seçilir. Sembol seçildiğini üzerinin mavi olmasından anlayabilirsiniz. Ardından farenin sağ tuşuna basmalısınız. Burada çeşitli seçenekler belirecektir. Bu seçenekler arasında kopyala olanı seçmelisiniz. Ardından sembolü eklemek istediğiniz sayfaya gelip tekrar farenin sağ tuşuna basmanız gerekir. burada çıkan seçeneklerden ise yapıştır olanı seçerek Ɵ sembolünü yazınıza ekleyebilirsiniz.