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Teknoloji
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:05,Son Güncelleme:

'Testler yolunda giderse, Covid-19 ilacı Eylül'de hazır olabilir'

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'Testler yolunda giderse, Covid-19 ilacı Eylül'de hazır olabilir'
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Amerikan ilaç devi Eli Lilly, test edilen iki antikor tedavisinde her şey yolunda giderse, Covid-19'a karşı tasarladıkları ilacın Eylül ayında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

Şirketin Baş Bilim Yetkilisi Daniel Skovronsky, Reuters Haber Ajansı'na verdiği mülakatta ayrıca, önümüzdeki haftalarda, insanlar üzerinde klinik deneylere başlayabilecek üçüncü bir antikor tedavisi üzerinde de çalıştıklarını anlattı.

Lily, iki deneysel tedavsinde insanlar üzerinde denemelere başlamıştı.

Sözkonusu ilaçlar, kaner tedavisi, iltihaplı romatizma ve diğer hastalıklarda yoğun bir şekilde kullanılan biyoteknoloji ilaçlarına ait monklonal antikor sınıfından.

Covid-19'a karşı özel geliştirilen bir monoklonal antior ilacının, şu anda test edilen mevcut ilaçlara karşı daha etkili olması bekleniyor.

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