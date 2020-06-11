'Testler yolunda giderse, Covid-19 ilacı Eylül'de hazır olabilir'

Şirketin Baş Bilim Yetkilisi Daniel Skovronsky, Reuters Haber Ajansı'na verdiği mülakatta ayrıca, önümüzdeki haftalarda, insanlar üzerinde klinik deneylere başlayabilecek üçüncü bir antikor tedavisi üzerinde de çalıştıklarını anlattı.

Lily, iki deneysel tedavsinde insanlar üzerinde denemelere başlamıştı.

Sözkonusu ilaçlar, kaner tedavisi, iltihaplı romatizma ve diğer hastalıklarda yoğun bir şekilde kullanılan biyoteknoloji ilaçlarına ait monklonal antikor sınıfından.

Covid-19'a karşı özel geliştirilen bir monoklonal antior ilacının, şu anda test edilen mevcut ilaçlara karşı daha etkili olması bekleniyor.