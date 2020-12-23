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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 23.12.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

"Tesla'yı Apple'a satacaktım, Tim Cook istemedi"

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"Tesla'yı Apple'a satacaktım, Tim Cook istemedi"
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Çılgın iş adamı Elon Musk, bugün Twitter'da yaptığı açıklamalarda yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cook, Apple'a Tesla'yı satmayı planladığını ancak Apple'ın patronu Tim Cook'un görüşmeyi dahi kabul etmediğini söyledi.

Birkaç yıl öncesinde Elon Musk'ın Tesla Model 3 serisini geliştirme ve üretim konusunda zorlandığı ve bu konuda sıkça açıklamalarda bulunduğu biliniyor. Musk ise bugün Twitter'da yaptığı açıklamada Apple ile ilgili çok çarpıcı sözler kaydetti.

Model 3'ün üretiminin zor olduğu günlerde Apple'a teklif götürdüğünü ve Tesla'yı satmak için Tim Cook ile görüşmek istediğini ifade eden Musk, Cook'un görüşme teklifine olumsuz yanıt verdiğini belirtti. Musk'a göre Apple bu teklifi kabul etseydi, Tesla bugünkü net değerinin 10'a 1'ine Apple'a satılacaktı.

Musk, Apple'ın otonom otomobil üreteceği yönünde çıkan haberlerin üzerine bu paylaşımı yaptı.

Teslayı Applea satacaktım, Tim Cook istemedi

TESLA HİSSELERİ UÇUYOR

ABD’li otomotiv şirketi Tesla, 21 Aralık itibariyle S&P 500 Endeksi’ne endeks içerisindeki ağırlığı yüzde 1.69 olarak dahil oldu. Endeks tarihinin en büyük yeni üyesi oldu. Google, Apple, Microsoft, Facebook ve Amzon ile birlikte 6. en büyük hisse.

Tesla 1 milyonuncu elektrikli otomobili 10 Mart tarihinde sattı. Yıllık otomobil satışları ortalama 350-400 bin bandına çıkıyor. Şirketin toplam cirosu 20 milyar dolar civarında. Oysa dün Avrupa Birliği tarafından birleşmesine onay verilen Stellantis yani PSA FCA birlikteliği yıllık 8.7 milyon araç satışı ile ancak 38 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda.

APPLE CAR NE ZAMAN GELECEK?

Apple Car ile ilgili net bilgiler yok; ancak Reuters'ta yayınlanan habere göre yeni nesil otomobili 2024 yılında göreceğiz.

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