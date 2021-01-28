Tesla'nın kârı yüzde 157 arttı

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 10,7 milyar dolara çıktı. Şirket 2019'un aynı döneminde 7,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, 2020 yılının genelinde ise yıllık yüzde 28 artışla 31,5 milyar dolara yükseldi. Firma 2019'da 24,6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Tesla'nın net karı ise geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 157 artarak 270 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirket 2019'un aynı döneminde 105 milyon dolar kar etmişti.

Firmanın net karı 2020 yılı genelinde ise 721 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirket, 2019'da ise 862 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Tesla'nın 2019'un dördüncü çeyreğinde 0,11 dolar olan hisse başına karı da 2020'nin aynı döneminde 0,24 dolara yükseldi.

Tesla'nın sattığı araç sayısı ise 2020'de yaklaşık yüzde 36 artarak 499 bin 550 oldu.