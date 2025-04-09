Tesla, takasta Tesla kabul etmiyor!

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Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla zor günler geçirmeye devam ediyor. Şirketin Cybertruck takaslarını kabul etmediği söylenirken, yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Cybertruck stoğunun birikmeye devam ettiğinin de altı çiziliyor.



Araçlarını Tesla'ya takasa vermek isteyen Cybertruck sahiplerine "Tesla şu an için kendi araçlarını takas almıyor" yanıtı veriliyor.



Ayrıca Tesla'nın Cybertrucks sahiplerine, tamir edilemeyecek şekilde arızalı bir araç satın alan tüketicileri koruyan "Limon Yasası" sürecinden geçmelerini söylediği bildiriliyor. Fakat bu yasanın sağladığı koruma, aracı satın aldıktan kısa bir süre sonra geçerli.



Sorunu şirket için daha da büyüten şey ise, stokta yaklaşık 2 bin 400 Cybertruck'ın bekliyor olması. Cybertruck'ın araç başına yaklaşık 80 bin dolardan başlayan fiyatı düşünüldüğünde, bu stok en az 192 milyon dolar değerinde.



Tabii piyasaya çıkmasından bu yana sürekli yaşanan geri çağırma olayları da Cybertruck satışlarına darbe vuruyor.



Tüm bunlar, Tesla stoklarında en yüksek sayıda bulunan modelin Cybertruck olmasıyla birleşince, durum bu fütüristik elektrikli kamyonet için çok iyi durmuyor.