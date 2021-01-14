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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Tesla otomobillerde sürücüleri bekleyen gizli tehlike

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Tesla otomobillerde sürücüleri bekleyen gizli tehlike
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Dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, bu kez araçlarında bulunan dokunmatik ekran panelleriyle ilgili büyük bir sıkıntı yaşıyor. Tespit edilen arızanın güvenlik riski doğurduğu belirtiliyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), dün, Tesla'ya, dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturduğunun tespit edildiğine dair mektup gönderdi.

Mektupta, araçlardaki dokunmatik ekran sorununun arka görüş kameraları ve buz çözücülerin arızalanmasına neden olabileceği için güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Ekranların 5 ila 6 yıl içinde arızalanabileceğine işaret edilen mektupta, "Çalışan bir buğu ve buz çözme sisteminin olmaması soğuk havalarda sürücünün görüşünü azaltabilir ve çarpışma riskini artırabilir." ifadesi kullanıldı.

Tesla otomobillerde sürücüleri bekleyen gizli tehlike

Mektupta, Tesla'ya konuya ilişkin 12 binden fazla müşteri şikayeti, garanti talebi ve ekranlarla ilgili şikayetlerde bulunulduğu belirtildi.

NHTSA ayrıca ekran sorunun, Tesla'nın başka arızalardan daha önce geri çağırdığı araç sayısından fazla araçta görülebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, NHTSA mektubunun, Tesla'nın geri çağırmaya direnmesi nedeniyle gönderildiği görüşünü savunuyor.

NHTSA, 19 Kasım 2019'da Tesla’nın Model S'deki dokunmatik ekran sorunları nedeniyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

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