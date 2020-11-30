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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 30.11.2020 - 06:37 | Son Güncelleme:

Tesla elektrikli bisiklet yapsa nasıl görünürdü?

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Tesla elektrikli bisiklet yapsa nasıl görünürdü?
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Elektrikli otomobilleriyle tanınan ve çılgın iş adamı Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, bir elektrikli bisiket yapsaydı nasıl görünürdü?

Elektrikli araçların sayısı gün geçtikçe artıyor. Pek çok açıdan günümüzde kullanılan araçlardan daha iyi olan bu otomobiller, gelecekte iyice yaygınlaşacak. Diğer yadan elektrikten güç alan sadece otomobiller değil. Kamyonlar, scooter'lar ve elbette bisikletler de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor.

Bu kapsamda Tesla, uzun zamandır elektrikli araçlar üzerinde çalışıyor. Peki şirket, bir elektrikli bisiklet üretseydi nasıl görünürdü, özellikleri nasıl olurdu?

İnternette hızla yayılan bazı görüntüler, Tesla Model B isminde özel bir bisikleti gösteriyor. Tesla'nın böyle bir çalışması olduğu bilgisi yok; ancak konsept görüntüleri paylaşılan bu özel bisiklet, sadece elektrikle çalışmakla kalmıyor aynı zamanda tasarım kısmında da önemli değişiklikler göze çarpıyor.

Endüstriyel tasarımcı olan Kendall Toerner'ın çiziminden çıkan bu konsept bisiklet; daha güvenli olan, daha verimli olmasının yanı sıra daha az enerji harcayan bir yapıda bulunuyor.

Tesla elektrikli bisiklet yapsa nasıl görünürdü

LiDAR sensörü de kullanan bisiklet, bu sayede yana, arkaya ve öne bakan kısımlarında koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Kullanıcılar için etrafı tarayan bu sensör sürücünün görmediği engellerle karşılaşması durumanda uyarıyor.

Tekerleklerin tasarımı da 'fütüristik' görünüyor. Tekerleklerde yer alan özel jant telleri, amortisörlerle değiştirilerek sürüşün çok daha yumuşak hale gelmesini sağlıyor.

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