Tesla, araç içinde çocukların unutulmasını engelleyecek

Türkiye dahil dünyanın hemen her yerinde çocuklarını araçlarında kilitli unutan ebeveynlere rastlıyoruz. Şanslı çocuklar çok geçmeden araçtan kurtulabilirken, bazıları ise o kadar şanslı değil ve cansız bedenleriyle araçtan çıkıyorlar.

Bu unutkanlık ve ihmali önlemek isteyen Tesla ise özel bir teknoloji geliştirdi. Bu özel sensör, araç içinde çocukların unutulmasını engelleyecek. 2025 yılından itibaren üretilen tüm Tesla araçlarda olması beklenen söz konusu sensörün çalışma mantığı ise gayet basit: Sistem, arka koltukta oturan çocukları tespit edecek, sürücüyü bilgilendirecek.



Ancak sensörün yapabildikleri bununla sınırlı değil. Araç içinde hayvan unutulmuşsa sensör bunu da algılayıp sahibine haber verebiliyor. Diğer yandan araca hırsız girdiğinde de sensör hareketi algıladığından sürücüye bildirim gönderiyor.