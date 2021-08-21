Ters Soru İşareti Nasıl Yapılır Ve Ne Anlama Gelir? Klavye İle Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Windows işletim sistemi üzerinden ters soru işaretinin nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Klavyeden bu işaretin yapımı oldukça kolaydır. Ters soru işareti yapılırken klavyeden ikili kombinasyon kullanmak gerekmektedir.

Ters Soru İşareti Nasıl Yapılır ve Ne Anlama Gelir?

Ters soru işareti 2 farklı tuş kombinasyonu yardımı ile yapılabilmektedir. Ters Soru işareti yapabilmek için klavye kullanmak yeterli olmaktadır. Ters soru işareti yapmak için 2 farklı kombinasyon vardır. İlki alt + 168 şeklindedir. Diğeri ise alt + 0191 şeklinde yapılabilmektedir. Bu işlem yapılırken alt tuşuna basılı tutulurken sayıların tuşlanması gerekmektedir.

Alt tuşu bilgisayar ya da laptop klavyesinde boşluk yani space tuşunun yanında bulunur. Sol taraftaki bu tuşa basarak ardından sırası ile 1-6-8 tuşlarına basmak gerekmektedir. Bir diğer yöntem ise Alt tuşuna basılı tutarak ardından 0-1-9-1 tuşlarına basmak olacaktır.

Klavye ile Yapımı ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Ters soru işareti bu yöntemin dışında kopyala yapıştır yöntemi ile de yapılabilmektedir. Bu şekilde bu sembolü metin içerisinde kolay bir şekilde kullanmak da mümkündür.

Bu işlemi yapabilmek için ters soru işaretinin seçilip mouse ile sağ tuşa basılıp buradan kopyalama denir. Ardından kullanılmak istenen yere gelinir mouse ile sağ tıklanır ve buradan yapıştır seçilir. Bu da farklı bir yöntemdir.

Ters soru işareti sembolü sadece İspanyolcada kullanılmaktadır. İspanyol dilinde soru cümlelerinin başına ters soru işareti konulmaktadır. Soru bitiminde ise normal soru işareti konularak soru cümlesi tamamlanmaktadır.