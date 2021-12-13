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Terra Virtua Kolect (TVK) coin nedir?

#Terra Virtua Kolect#Tvk
Terra Virtua Kolect (TVK) coin nedir

Terra Virtua (TVK), dijital koleksiyon öğeleriyle paylaşım, ticaret ve etkileşim için platformlar arası, blok zinciri tabanlı bir ekosistemdir. Platform, içerikle etkileşim için AR ve VR ortamları da dahil olmak üzere NFT'lerin toplanması ve dağıtılması için benzersiz ve yeni bir pazar sağlamaya odaklanır. İşte, Terra Virtua Kolect (TVK) coin hakkında detaylar

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Terra Virtua, NFT yaratıcılarının dijital toplama yoluyla tüketiciler ve markalarla bağlantı kurması için yeni yollar hedefliyor. Terra Virtua platformu, en iyi eğlence markaları, NFT yaratıcıları ve koleksiyoncuların çok platformlu bir ortamda etkileşimde bulunmaları ve özel içerikleri paylaşmaları için bir pazar yeri sağlar .

TVK belirteci, Terra Virtua platformu için yerel ERC-20 yardımcı program belirtecidir .

Staking ve Çiftçilik: TVK sahipleri Terra Virtua pazarında benzersiz NFT'ler kazanabilirler.

Erişim: TVK'yı tutmak, Prestij Kulübü aracılığıyla yarışmalar, görevler ve özel NFT düşüşleri gibi etkinliklere ve premium içeriğe erişimin kilidini açar .

DAO ve Yönetişim: Sahipler, kazanılan NFT'lerin kısmi mülkiyeti dahil olmak üzere platform parametrelerinde oy kullanabilir ve topluluk alanları üzerinde karar vermeye katılabilir.

NFT Oluşturma: İçerik oluşturucular, TVK'yi pazara erişmek ve 3D koleksiyonlarını tanıtmak için kilitliyor

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Platform aşağıdaki ürünleri içerir:

İşlem Platformu: Benzersiz NFT'lerin satın alınmasına ve ticaretine izin veren web tabanlı bir işlem platformu.

Mobil Uygulama: Artırılmış Gerçeklikte dijital koleksiyonlarla etkileşimi kolaylaştıran bir mobil uygulama.

PC Uygulaması: Kullanıcılar, birden fazla hayran mağarası türündeki koleksiyonları görüntülemek ve bunlarla etkileşim kurmak için 3B ortamlara erişebilecekler. Bunlar, hem topluluk tarafından işletilen hem de markaya özel ortamları ve kişisel olarak seçilmiş galerileri içerir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Terra Virtua Kolect#Tvk

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