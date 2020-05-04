Termal kameralar sokağa çıkma kısıtlamalarını azaltabilir mi?

Koronavirüs hastalığında en belirgin semptomlardan biri ateş olduğu için kalabalık ortamlarda insanların vücut ısısının termal kameralarla takip edilmesi de gündemde.

Bournemouth Havaalanı'na yerleştirilen termal kameralarla uygulama test ediliyor. Ancak uzmanlar tüm koronavirüs vakalarında yüksek ateşin hemen ortaya çıkmadığını hatta 'çoğu vaka'da hiçbir semptomun görülmediğine dikkat çekip termal kameraların vaka takip ve kontrol için tam güvenilir bir yöntem olmadığını söylüyor.