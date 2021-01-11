Tepki çeken WhatsApp sözleşmesi ile ilgili yeni iddia: İptal mi edildi?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçtiği iddia edildi. Söz konusu iddiada "WhatsApp 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan kullanıcı verilerini Facebook ile doğrudan paylaşabilmesine izin veren yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçti." Denildi. Ancak iddialar asılsız çıktı. İptal haberleri ardından WhatsApp uygulamasını silip yeniden yükleyen kullanıcılar, WhatsApp sözleşme metni ile karşılaşıyor.

Whatsapp Yöneticisi Will Cathcart, Twitter hesabından sözleşmede kararlı olduklarını bildiren bir paylaşım yaptı. Cathcart,

“Sunduğumuz hizmetten gurur duyuyoruz ve olabildiğince çok kişiye özel, güvenli iletişim sağlamak için teknoloji ve uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.



Bu nedenle, uçtan uca şifrelemeye bu kadar kararlıyız ve bu nedenle WhatsApp'ın gizliliğini iyileştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik konusundaki yeniliğimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR

WhatsApp tan "geri adım" sözleşmeyi iptal etti.

Ne demek sözleşme iptal ben hesabı sildim.

Sözleşmeyi iptal edeceğini biliyordum.

Whatsapp sözleşmeyi iptal etti. Whatsapp dönüşler başladı.

WhatsApp sözleşmesi nedir?

ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim yolladı. AB ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyen Whatsapp güncelleme bildirisinde, "Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız Yardım Merkezi'ni de ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. 8 Şubat tarihinde WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek.