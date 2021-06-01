Tencent Games'in Türkiye ülke müdürü belli oldu

Türkiye’de 3. yılını kutlayan PUBG MOBILE’ın pazarlama ve diğer tüm faaliyetlerinde Senior Consultant olarak son üç yıldır görev alan Şenyüz; bu yeni atamayla birlikte dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Tencent Games’in, PUBG MOBILE yanı sıra yeni oyunlarla birlikte Türkiye pazarındaki büyüme sürecine liderlik edecek.

Şenyüz, bugünden itibaren Tencent Games’in yönetim kurulu, Türkiye’deki yönetici takımı ve ekibiyle çalışmalarına başlayacak.

ARAS ŞENYÜZ KİMDİR?

2001 yılında L’Oreal Türkiye’de, ardından Unilever’de farklı pazarlama pozisyonlarında iş hayatına başlayan Aras Şenyüz, daha sonra Vodafone’da Pazarlama Direktörü olarak teknoloji sektörüne adım attı.

2013 yılında dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Netmarble EMEA için Mobil ve Medya Direktörü olarak görev aldı. 2016 yılında, Ortadoğu ve Avrupa’dan sorumlu Netmarble EMEA’nın Mobil Pazarlama Direktörü;

2017 yılında ise Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 2019 Şubat ayında Netmarble’ın EMEA bölgesi Genel Müdürü oldu.

Aras Şenyüz, son üç yıldır dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Tencent Games bünyesinde Senior Consultant olarak görev alırken bir yandan da Turkcell Akademi, Efes Pilsen gibi şirketlere dijital mobil pazarlama eğitimleri ve danışmanlık verdi.

Şenyüz, Espor konusunda girişimlerinde isminden oldukça güçlü bahsettiren Beşiktaş Esports’un CEO’su olarak Temmuz 2019 itibari görevine başladı.