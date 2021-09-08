TEMSA yeni araçlarını sahneye çıkardı

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, dünya otomotiv endüstrisinin artık akıllı şehirler etrafında şekillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Akıllı şehirler, aynı zamanda bugün sektörün büyümesindeki en büyük itici güç konumunda. Yakın bir gelecekte akıllı şehirlerin toplu ulaşım anlayışını baştan aşağı değiştireceğini söylemek mümkün. TEMSA olarak geliştirdiğimiz bu ürün gamımız ile smart mobility çözümlerine katkıda bulunuyoruz. Bununla beraber insanı odağa alan akıllı şehir vizyonumuzla daha temiz bir gelecek için çalışıyoruz."

Teknolojik gelişmelerin tüm sektörlerin dönüşmesine ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına sebep olduğunu aktaran Doğancıoğlu, sektörler arasındaki yakınlaşmanın hız kazandığını vurguladı.

Doğancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğin şirketi olabilmek için de bu dönüşümü benimsemek ve hayata geçirmek gerekiyor. Otomotiv, bu değişimden en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Teknoloji ve dijitalleşme, ulaşımı yeniden şekillendiriyor. Müşteri beklentileri yükseliyor, rekabet artıyor, fark yaratabilen öne çıkıyor. Biz de bu süreçte TEMSA olarak teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak yolumuza devam ediyoruz. Artık sadece bir otobüs üreticisi değil, aynı zamanda bir servis sağlayıcı olmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla TEMSA bünyesinde ciddi bir teknolojik dönüşüm hamlesi başlattık ve TEMSA'yı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak tasarladık."

Doğancıoğlu, İsveç başta olmak üzere farklı ülkelere elektrikli araç ihracatına başladıklarını belirterek, Türkiye'de de bu konuda bir farkındalık oluşturmanın önemine işaret etti.