Temmuz ayında ücretsiz olan PS4 oyunları belli oldu

Sony, PS Plus abonelerine özel 3 oyunu ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Bu oyunlar şöyle: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica... Bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanesine eklemek isteyen oyuncuların 7 Temmuz'dan itibaren oyunu indirebilmeleri mümkün olacak.

Sony'nin bir diğer sürprizi ise PS Plus abonesi olmayanlara... Şirket, 4 Temmuz saat 12.01'den 5 Temmuz saat 11.59'a kadar PS Plus ile gelen tüm özellikleri herkese sunacak. Yani PS Plus abonesi olmasanız dahi bu saatler arasında PS Plus abonesi gibi internet üzerinden diğer oyuncularla oyun oynayabileceksiniz.

NBA 2K20

2K, sınıfının en iyisi grafik ve oynanış, oyun modları ve oyuncu kontrolü ve özelleştirmesi içeren NBA 2K20 ile spor oyunlarının nasıl olabileceğini gözler önüne seriyor. Basketbola ilginiz varsa deneyimlemelisiniz.



Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Lara Croft'un başına gelenleri konu alan Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, grafikleri, atmosferi ve oyun dinamikleriyle dikkat çekiyor. Steam üzerinden PC sürümü de indirimli fiyattan satılıyor.

Erica

Erica, sizi bir filmin içine çekiyor. Gerçek karakterlere yön verdiğiniz oyun, sizlere interaktif bir oyun deneyimi sağlarken, aynı zamanda gerilim dolu bir film izliyormuş hissine kapılmanızı sağlıyor.