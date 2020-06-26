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Teknoloji
Haber Giriş: 26.06.2020 - 08:21,Son Güncelleme:

Temmuz ayında bu Xbox oyunları artık ücretsiz

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Temmuz ayında bu Xbox oyunları artık ücretsiz
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Microsoft, her ay olduğu gibi Temmuz ayı kapsamında Xbox Live Gold üyelerinin indirebileceği ücretsiz oyunları paylaştı.

Sony'nin PlayStation Plus servisi gibi Microsoft'un da Xbox Live Gold adında ücretli bir abonelik sistemi bulunuyor. Her ay belirli bir ücret karşılığında aktif olan bu üyelik, pek çok oyunun indirimli fiyatlarla indirilebilmesini sağlarken, diğer yandan bazı oyunlara da ücretsiz erişilebilmesini sağlıyor.

Microsoft, her ay olduğu gibi Xbox Live Gold üyelerine özel bir dizi oyunu ücretsiz hale getirdi. Xbox One konsoluna sahip olanlar WRC 8 FIA World Rally Championship oyunlarıın, Xbox 360 oyun konsolu olanlar ise Saints Row 2 ve Juju isimli oyunları ücretsiz indirebilecek. Bu oyunlar, aboneliği bulunmayan oyuncular için ücretli olmaya devam edecek.

Temmuz ayında bu Xbox oyunları artık ücretsiz

WRC 8 FIA World Rally Championship ve Saints Row 1-31 Temmuz tarihleri arasında, Dunk Lords 16 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında, Juju ise 16-31 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak. Bu tarihlerin dışında kalan günlerde Xbox Live Gold üyeleri için de bu oyunlar ücretli olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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